Violenza sulle donne: ripristinata panchina rossa a Palermo

Nel quartiere Montepellegrino a Palermo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, è stata ripristinata la panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo, collocata il 23 settembre dell'anno scorso dall'Associazione Millecolori Onlus e dall'Ottava Circoscrizione in occasione del 40° anniversario dell'uccisione di Lia Pipitone.

La panchina rossa recentemente divelta e abbandonata su strada nel quartiere, è stata recuperata dalla vicina Caserma dei Carabinieri Le Falde e stamattina con il suo ripristino, un messaggio di sensibilizzazione alla violenza di genere e di cura del bene comune è stato lanciato dall'Associazione Millecolori con il suo Centro Antiviolenza Lia Pipitone e dall'Ottava Circoscrizione. All'iniziativa erano presenti studentesse e studenti degli Istituti Comprensivi "Guglielmo Marconi", "Abba-Alighieri", del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà", di Endofap e associazioni.

"Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo parlare di segnali, di segnali della lotta alla violenza. Insieme ci ritroviamo in questa piazza per ricollocare la panchina rossa che era stata installata il 23 settembre 2023 per il 40° anniversario dell'uccisione di Lia Pipitone e in ricordo di Rosanna Lisa Siciliano, entrambe vittime di femminicidio. Scendiamo in piazza per ricordare a tutte e tutti che per sconfiggere la violenza non bisogna spaventarsi di parlare e confrontarsi. Solo insieme possiamo sostenere e aiutare tutte le donne a uscire dalla condizione di violenza che vivono e ad ascoltare la loro voce", ha detto Adriana Argento, responsabile della Millecolori Onlus e del Centro anti violenza Lia Pipitone.

"Oggi eravamo in tantissimi a contribuire al pronto e significativo ripristino della panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza, recentemente divelta e vandalizzata. Particolari ringraziamenti vanno all'Associazione "Millecolori Onlus" (che ha donato la panchina) e alla Scuola di Formazione professionale ENDOFAP-Don Orione (che ne ha curato la istallazione)", ha aggiunto Marcello Longo, presidente dell'Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo.



