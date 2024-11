Regione e Asp Trapani al Forum Risk Management di Arezzo

La Regione Siciliana, con l'assessorato per la Salute e l'Asp di Trapani, partecipa alla più importante fiera del settore Sanità, il 19° Forum Risk Management, al via da oggi sino al 29 Novembre ad Arezzo ed è presente con uno spazio espositivo aperto per tutta la durata dell'evento. Si tratta di quattro giorni di informazione e confronto sul tema della "sanità di domani" con oltre un migliaio di relatori attesi, in una kermesse interamente dedicata al rilancio e alla riforma del sistema sanitario attraverso un confronto attivo tra istituzioni.

Numerosi i contributi dei referenti della Regione Siciliana previsti nel corso delle giornate. Di particolare rilievo la partecipazione su Potenziamento dell'assistenza territoriale (DM77), con un intervento del dirigente generale Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino; i Modelli sostenibili di clinical Governance nelle Isole minori. con interventi di Massimiliano Maisano, dirigente responsabile Gestione degli Investimenti Assessorato della Salute Regione Sicilia, e Ferdinando Croce, direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

In particolare, nel corso del Tavolo tematico, e' stato sottolineato il successo del convegno sul tema della sanità nelle Isole Minori, che si è svolto ad ottobre a Favignana, con l'invito da parte della fondazione Gutemberg a replicare la presentazione della "Carta di Favignana" al Forum Risk. Inoltre, sanità digitale, innovazione e sicurezza delle cure, potenziamento dell'assistenza territoriale. "Il Forum Risk di Arezzo si è sempre più affermato come la sede per la presentazione e diffusione di buone pratiche per la sicurezza del paziente - ha sottolineato il direttore generale dell'Asp di Trapani, Ferdinando Croce - un'occasione per ragionare, concretamente, soprattutto su come potrà trasformarsi la sanità italiana alla luce della grande opportunità offerta dal PNRR".



