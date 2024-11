Fondazione 'Albero della vita' apre sede allo Zen a Palermo

La fondazione l'Albero della Vita ha inaugurato nel quartiere Zen 2 a Palermo, in un immobile che era stato occupato abusivamente sotto l'egida mafiosa e poi liberato, una nuova sede denominata "La Putìa dei Sogni", ovvero la bottega dei sogni, dedicata alle attività di adolescenti tra i 13 e i 17 anni. E' stato anche svelato il murale realizzato dall'artista Igor Scalisi Palminteri sulla facciata principale dell'edificio. I lavori di riqualificazione sono durati circa 3 anni e sono stati fatti dalla fondazione grazie all'importante sostegno di un donatore privato e anche di Enel Cuore la Onlus del Gruppo Enel, e Mediobanca Premier, per l'allestimento.

Lo spazio, che ha visto la collaborazione con OneDay per il design interno dei locali, da oggi ospiterà percorsi educativi e formativi con professionisti e artigiani "con l'obiettivo di dare a ragazze e ragazzi dello Zen la possibilità di esplorare nuove forme di espressione artistica e creativa, dando forma a idee, desideri e sogni che possano concretizzarsi in un futuro migliore per loro, pieno di ambizione e possibilità" dice la Fondazione. ll ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un messaggio inviato alla Fondazione ha detto: "L'inaugurazione rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per il territorio e per i giovani che ne saranno i principali beneficiari. Sono profondamente colpito dal prezioso lavoro svolto dalla Fondazione per promuovere legalità, creatività e riscatto sociale in un contesto così complesso, e desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per il progetto "La Putia dei Sogni". Il presidente della Fondazione L'Albero della Vita, Salvatore Angelico h adetto: "Le nostre attività all'interno della "Putìa dei Sogni" vogliono stimolare creatività, inventiva, ma anche coscienza di sé, con l'obiettivo di sfondare quelle barriere che spesso conducono un o una giovane alla completa perdita di ambizione nei confronti del proprio domani".

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo messaggio ha espresso "apprezzamento per i progetti educativi e le tante iniziative a beneficio della comunità, anche in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che contraddistinguono da sempre la meritoria opera sociale e culturale della Fondazione l'Albero della Vita e che, come ad esempio "La Putia dei sogni", si traducono in preziose opportunità per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica". Il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo messaggio ha detto che "ragazze e ragazzi avranno a disposizione un luogo sicuro e accogliente, in cui poter seguire un percorso di crescita sano e rispettoso della loro dignità. Progetti di riqualificazione come questo, inoltre, contribuiscono ad allontanare i giovani dal fenomeno mafioso, avviandoli all'osservanza di quei valori di libertà e giustizia che sono alla base della nostra Costituzione". "L'inaugurazione rappresenta un simbolo tangibile di rinascita e di riscatto per il territorio" ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo messaggio alla Fondazione.



