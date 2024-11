Calcio: Palermo; Segre, 'non dormo la notte, vogliamo la A'

"Contro la Sampdoria abbiamo tirato in porta 26 volte, bisogna migliorare negli ultimi 30 metri. Vogliamo tutti più gol e vincere le partite". Il Palermo avrà anche dominato, domenica scorsa, contro la Samp, ed è lontano dalla vetta della classifica di serie B, eppure Jacopo Segre rilancia. Il centrocampista, da quando Brunori si accomoda spesso e volentieri in panchina, è il capitano in campo della squadra di Alessio Dionisi.

"Ci metto la faccia: la voglia di andare in Serie A c'è - ribadisce Segre, in un'intervista diffusa dai canali social del club - ed è tanta, sia la mia che quella di tanti che sono qua.

Indossare questa maglia è un'emozione. Contro la Sampdoria è stata una partita tosta, siamo delusi. Non dormo la notte, così come tutta la squadra, vogliamo vincere e vogliamo farlo davanti i nostri tifosi. Siamo tra le squadre in Serie B che crea di più ma allo stesso tempo non realizza. Bisogna trasformare la rabbia che abbiamo in energia positiva. Contro lo Spezia sarà una partita importante, speriamo arrivi la svolta positiva".



