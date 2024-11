Vino, a Josè Rallo il Premio Women in Wine & Spirits Awards

Josè Rallo, rappresentante di rilievo del mondo enoico e Ceo di Donnafugata, è stata inclusa tra le top 50 premiate del prestigioso Women in Wine & Spirits Awards 2024 nella categoria Vision Award Sustanability. Un riconoscimento internazionale, rivolto alle eccellenze femminili del settore che celebra il suo contributo al settore vinicolo e la sua dedizione verso la sostenibilità e l'innovazione.

"Sono onorata di rappresentare le donne nel settore del vino nazionale e fuori confine, e di far parte di un gruppo prestigioso di 50 donne che ogni giorno nel mondo si impegnano per innovare e sostenere il settore," ha dichiarato Josè Rallo.

"Questo riconoscimento è un ulteriore stimolo, la prova che stiamo percorrendo la strada giusta per garantire un futuro nel rispetto dell'ambiente. La conferma che quello del vino è un settore strategico per salvaguardare l'ecosistema". Il Women in Wine & Spirits Awards, giunto alla sua quinta edizione, è stato lanciato nel gennaio 2020 da Michelle Liu, giornalista e consulente marketing per il settore vinicolo.

L'obiettivo del premio è riconoscere e celebrare le donne professioniste che stanno ridefinendo gli standard del settore a livello internazionale e mira a valorizzare il contributo femminile attraverso leadership, innovazione e sostenibilità.

Una selezione accurata in un panorama globale di professioniste, impegnate a plasmare il futuro dell'industria del vino e dei distillati.

L'edizione 2024 ha premiato 26 paesi e regioni e 17 diverse categorie Wine&Spirits, dalla produzione ai servizi, al marketing, all'istruzione. Centinaia le candidature e le nomination da Cina, Asia-Pacifico, Africa, America ed Europa. Le esperienze personali e professionali delle protagoniste riflettono appieno lo sviluppo innovativo e diversificato del mercato globale del vino, accompagnato da un impegno crescente verso la sostenibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA