Assostampa Sicilia ricorda Lia Pipitone, Biagio e Giuditta

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Palermo, al giardino della memoria, l'Assostampa Sicilia ha ricordato Lia Pipitone, Biagio e Giuditta. La prima uccisa in una finta rapina per ordine del padre boss del quartiere Arenella, i secondi, invece, studenti del Meli investiti per errore da un'auto di scorta dei giudici Borsellino e Guarnotta, nel 1985, in via Libertà.

In loro memoria nel giardino sono state poste due nuove targhe che li ricordano. Alla cerimonia di scopertura delle targhe hanno preso parte il segretario della sezione di Palermo della Anm Giuseppe Tango, il vice segretario regionale vicario di Assostampa Sicilia, Roberto Leone, il presidente dell'ordine dei giornalisti Sicilia Roberto Gueli, la presidente del consiglio di Assostampa Tiziana Tavella, il giornalista Mario Pintagro, che cura il giardino per conto del gruppo cronisti e Roberto Puglisi, direttore di Livesicilia.



