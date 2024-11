Pallanuoto: A1; Ortigia, vittoria convincente contro Quinto

Prestazione convincente, vittoria netta. L'Ortigia torna al successo in campionato, battendo 14-8 il Quinto, grazie a una sterzata nel secondo dei quattro parziali. I biancoverdi, che in A1 non vincevano da un mese, conquistano tre punti importantissimi per iniziare la risalita in classifica. Dopo un primo tempo non particolarmente esaltante, in cui i ritmi bassi hanno consentito ai liguri di restare in partita e chiudere sull'1-1, l'Ortigia ha accelerato, con un parziale dirompente, 4-0, costruito grazie alle belle reti di Campopiano (doppietta), Inaba e La Rosa. Il Quinto prova a reagire con l'ottimo Puccio, ma Di Luciano sigla 6-2 di metà gara. Nella terza frazione l'Ortigia continua a produrre tanto, ma dietro concede qualcosa in più, mantenendo comunque un vantaggio di +5 grazie al rigore di Cassia. Nell'ultimo tempo il match è ormai in cassaforte e a ribadirlo è il parziale di 4-1 che l'Ortigia realizza.

"Migliorare la fase difensiva - commenta Francesco Cassia, autore di quattro reti - è quello di cui avevamo bisogno. Nel momento di difficoltà per quel che è accaduto a Bitadze (sospeso per doping, ndr), ci siamo compattati ancora di più. Un aspetto, questo, che ci mancava, soprattutto in difesa. Abbiamo ritrovato lo spirito di sacrificio e l'aiuto reciproco, cose che stanno dando i loro frutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA