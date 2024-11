Pallanuoto: Champions; Prima sconfitta per l'Ekipe Orizzonte

Continua il momento negativo per l'Ekipe Orizzonte Catania di pallanuoto. Le etnee, dopo aver perso la prima partita in campionato, conoscono la sconfitta anche in Champions League, perdendo 16-10 contro le catalane del Sant Andreu.

Partita in salita sin dall'inizio per la formazione catanese, con le padrone di casa avanti 4-2 a fine primo tempo e capaci di bissare lo stesso punteggio anche nel secondo parziale. Margine ancora più ampio nella terza frazione, vinta 6-2 dal Sant Andreu, e 4-2 per l'Ekipe Orizzonte nel quarto tempo.

Per le catanesi tre gol di Charlize Andrews, mentre Dafne Bettini e Aurora Longo sono andate a segno due volte a testa.

Una rete ciascuno per Bronte Halligan, Robin Jutte e Marta Giuffrida.

"Sicuramente - ha detto Tania Di Mario, presidente dell'Ekipe Orizzonte - per noi non è stata una bella partita. Probabilmente non siamo ancora abbastanza mature per affrontare nel migliore dei modi sfide di questo livello, ma sappiamo che siamo solo all'inizio del nostro percorso e che ci sono moltissime cose su cui lavorare. Sono sicura che una sconfitta come questa ci servirà e nelle prossime partite a livello internazionale avremo uno spirito diverso"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA