Pallanuoto: A1; Il Catania cede al cospetto del Savona

Contro avversari stellari era difficile fare di più: nonostante una gara di grande generosità, la Nuoto Catania è stata superata in casa dalla Rari Nantes Savona, che si è imposta 22-14. Nella gara valida per la settima giornata del torneo di A1 di pallanuoto, gli etnei giocano tengono testa ai liguri fino all'intervallo, prima di cedere.

Nei primi due tempi i rossazzurri provano a rispondere colpo su colpo agli ospiti: 4-6 il parziale del primo tempo, 5-6 quello del secondo. È nella terza frazione di gioco che la Rari Nantes Savona prendono il largo, chiudendo virtualmente il match mettendo a referto un secco 2-6 di parziale che di fatto rende il quarto tempo una formalità, dai ritmi molto bassi Il capitano della Nuoto Catania, Giorgio Torrisi, sottolinea gli aspetti positivi di quella che resta una sconfitta: "Questo - fa notare - è l'atteggiamento giusto per una squadra come la nostra. Abbiamo approcciato al meglio il match e nonostante la sconfitta siamo soddisfatti della prestazione. Mettere in difficoltà una corazzata come il Savona non è semplice, prendiamo una grande iniezione di fiducia e morale per i prossimi appuntamenti".



