Pallamano: A1; Erice, largo successo e primo posto solitario

Una supremazia schiacciante per una partita senza storia, vinta 41-19, che vale il primo posto solitario per l'Handball Erice nel campionato di serie A1 di pallamano. Contro Sassari, ancora a zero punti, le Arpie - senza Ateba e Dalle Crode, impegnagte rispettivamente con Camerun e Argentina - avevano tutto da perdere nel recupero dell'ottava giornata. Il monologo di Erice inizia con un parziale di 6-0 iniziale e con un primo tempo che si conclude 20-9. Messo in ghiaccio il risultato scendono in campo tutte le giocatrici a referto, a dimostrazione che anche la panchina è lunga e competitiva. Debutto felice anche per il nuovo terzino sinistro, Maxime Struijs, che ha siglato tre reti. "Sono molto contenta - racconta Struijs - di essere arrivata in Italia e di far parte di questa squadra e di questa società. Per me, era la prima gara giocata nel campionato italiano, e mi sono subito accorta di come si giochi una pallamano diversa, meno fisica. Spero di dare un contributo importante per il raggiungimento di tutti gli obiettivi"



