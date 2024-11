'Donne', fotografie di Giovanni Franco in aeroporto Palermo

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita dalle Nazioni Unite, Gesap, società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha inaugurato la mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco dal titolo "Donne" alla presenza di Annamaria Picozzi, procuratore aggiunto di Palermo e del presidente di Gesap, Salvatore Burrafato.

La mostra è sostenuta dal Rotary Club Palermo Sud, Distretto 2110 Sicilia - Malta, fondato nel 1985, con lo scopo di diffondere attività e iniziative per sensibilizzare, tra le altre cose, sull'importanza della non violenza e del rispetto delle donne.

Giornalista dell'ANSA ed ex redattore del quotidiano L'Ora, Giovanni Franco si rapporta con la scrittura per immagini. Le foto esposte al secondo livello dell'aerostazione, nell'area prima dei controlli di sicurezza, raccontano la sfilata in migliaia per le strade di Bologna per dire no alla violenza di genere. Sono le donne ritratte, fotografate da Franco, che condividono le idee di Ni una meno ("Non una di meno"), movimento femminista socio-politico che si batte appunto contro la violenza di genere, il patriarcato, il maschilismo, il machismo e il sessismo tramite scioperi, manifestazioni e mobilitazioni non violente.

"La forza delle immagini riporta a noi tutte le emozioni, i drammi e le sensibilità di quell'universo meraviglioso e necessario che è il mondo delle donne - dice Burrafato - La mostra di Giovanni Franco, uomo sensibile e cronista profondo e attento, ci restituisce la necessità di un percorso volto alla difesa del mondo femminile. E per noi della Gesap è un motivo di orgoglio essere parte di questa storia per i diritti".

Sempre oggi i maxi schermi del terminal passeggeri e i canali social dell'aeroporto trasmettono un video contro la violenza di genere realizzato da una dipendente dell'aeroporto. Inoltre, in prossimità di bagni, bar e ristoranti sono state installate locandine "Non sei sola" con i segnali per chiedere aiuto e il numero anti-violenza/stalking 1522.



