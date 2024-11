Tasca d'Almerita cede resort "Capofaro" a Salina

Tasca d'Almerita annuncia di avere raggiunto un accordo per la cessione del resort "Capofaro", la struttura ricettiva situata sull'isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie. Si avvia così una nuova fase di sviluppo per il gruppo vinicolo simbolo della storia enologica siciliana. Dopo oltre 20 anni, l'iconico relais di Salina passa ad una nuova proprietà: rimangono in gestione all'azienda i vigneti e la produzione eoliana, con nuovi progetti di crescita.

Acquisito nel 2001, grazie a un'intuizione che la famiglia Tasca ebbe sul potenziale della Malvasia delle Lipari, "Capofaro Locanda & Malvasia" si è affermata come wine retreat di eccellenza ed unica dimora eoliana a far parte del circuito Relais & Chateaux. Alla base del progetto, un originale connubio tra vino e alta ospitalità. Durante i due decenni di attività, Tasca d'Almerita ha perseguito la missione di posizionare Salina e le isole Eolie quale destinazione turistica di altissimo profilo. "Capofaro è diventato così il primo boutique hotel 5 stelle delle isole Eolie - aggiunge Alberto Tasca. Abbiamo iniziato a studiare il vigneto locale e le sue peculiarità, recuperandone e rigenerandone la parte storica. Abbiamo ristrutturato, negli anni, anche il borgo di pescatori e abbiamo ridato vita a uno dei più importanti fari del Mediterraneo.

Tutto questo rimarrà come nostra legacy, per gli ospiti che continueranno a frequentare questo luogo unico. Oggi lasciamo la struttura ricettiva "Capofaro Locanda & Malvasia", un nome scelto per sottolineare lo stile spontaneo e autentico dell'ospitalità, ma continuiamo a custodire le spettacolari vigne a picco sul mare eoliano che danno origine a Capofaro, Didyme, e Vigna di Paola le versioni dolce e secca della Malvasia". La cessione della struttura ricettiva rientra in un quadro più ampio di riorganizzazione e specializzazione del gruppo. Tra le novità annunciate, vi è un ampliamento della squadra, con il coinvolgimento di nuove figure chiave.



