Stampa parlamentare, 'cronista 2024' a gruppo operatori Tv

Sono otto operatori Tv i vincitori del premio cronista 2024 intitolato a 'Camillo Pantaleone'. Il sindacato Stampa parlamentare siciliana ha deciso di assegnare il riconoscimento al gruppo di questi colleghi sempre in prima fila nei grandi e piccoli fatti di cronaca, politica, economia, cultura, sport: Matteo Verderame, Salvatore Militello, Francesco Comandè, Salvo Dalfino, Piero e Vittorio Tumminia, Marcello Di Lorenzo e Antonio Scarcella.

Per la categoria carriera da cronista, i premi sono stati assegnati al giornalista Fabrizio Lentini e al maestro/regista Pippo Gigliorosso. Per la categoria Istituzioni/associazioni, la Stampa parlamentare ha stabilito di riconoscere i premi 2024 all'arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice e al Comitato Sos Ballarò, per l'impegno costante nei confronti dei più deboli e per avere dato un contributo alla legge contro il crack, approvata dall'Assemblea regionale siciliana.

La cerimonia di consegna dei premi e delle pergamene si svolgerà nei prossimi giorni a Palazzo dei Normanni.



