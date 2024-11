Caronia lascia la Lega e aderisce a Noi moderati

La capogruppo all'Ars della Lega, Marianna Caronia, lascia il partito e aderisce al movimento "Noi Moderati". Caronia già nel 2020 aveva lasciato il partito di Salvini per poi tornarvi nel 2021. "La mia adesione alla Lega è stata essenzialmente originata dal suo legame e dalla sua concreta attenzione al territorio che ha sempre ben amministrato e dall'impegno quotidiano al servizio dei cittadini - dice Caronia - .

Non ho invece potuto condividere, in ragione della mia formazione politico- culturale, la intransigente posizione assunta sulla autonomia differenziata o sulla netta e pregiudiziale chiusura all'integrazione sociale ne ho potuto condividere alcune prese di posizione rispetto a temi sociali, di ordine pubblico e di partecipazione sociale e politica". "Il mio impegno - aggiunge - sarà quello di favorire un modello economico che punti sui principi di solidarietà e sussidiarietà, sulle vocazioni dei territori, su una politica che contrasti il divario territoriale, sulle pari opportunità, non solo quelle di genere, ma anche quelle tra il nord e il sud del Paese. Ribadisco comunque il mio sostegno al presidente Schifani e al suo governo e, d'intesa con i miei leader nazionali, non farò mancare in nessuna circostanza il mio supporto oltre che politico anche operativo".



