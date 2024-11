Anziano morto a Caltanissetta, continuano indagini

Una ferita alla nuca di Ignazio Polizzi, l'uomo di 77 anni trovato morto ieri nella sua abitazione in via Lunetta a Caltanissetta, non convince gli investigatori che stanno tentando di fare luce su un decesso dai contorni poco chiari. Così come non convincono le dichiarazioni del fratello, poco più giovane di lui che al momento dell'accaduto si trovava in casa e avrebbe fornito risposte contrastanti. Un contesto umile quello in cui vivevano i due fratelli che condividevano l'appartamento con un'altra sorella, allettata e in stato di coma vegetativo, e una zia molto anziana. La vittima viene descritta dai vicini come una persona molto gentile che aiutava anche una famiglia di immigrati quando aveva problemi con le riserve idriche o in caso di altre necessità quotidiane. Il fratello invece, sempre secondo quanto raccontato dai vicini, si limitava solo a salutare. Intanto la Squadra Mobile di Caltanissetta sta continuando ad interrogare familiari e vicini di casa. Tutti si starebbero mostrando abbastanza collaborativi. La salma di Ignazio Polizzi si trova all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia.



