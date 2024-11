Pallanuoto: Euro Cup; L'Ortigia piega gli ungheresi del Bvsc

Un successo che ribalta il pronostico, un'impresa che permette all'Ortigia di consolidare il secondo posto nel proprio girone di Euro Cup di pallanuoto. I siracusani hanno sconfitto di misura (10-9) i forti ungheresi del Bvsc. Prestazione maiuscola dei biancoverdi, che hanno giocato di squadra con attenzione, ordine e lucidità.

Si capisce presto che sarà una gran partita dell'Ortigia che conclude la prima frazione di gioco avanti per 4-2. Nel secondo parziale più equilibrio, con l'Ortigia che prova l'allungo due volte con Inaba e gli ospiti che rispondono con Konarik e Szeghalmi. Il BVSC prova a spingere nella terza frazione e centra un parziale di 3-1 che vale 7-7. Dopo il nuovo vantaggio di Inaba e il quasi immediato pari di Tatrai, ci pensa Cassia, con una conclusione potente, a riportare i biancoverdi avanti.

Nell'ultimo quarto ancora Cassia, a 3'31 dalla fine, segna il +2 con un altro bolide imparabile. I magiari non si arrendono e riducono le distanze una volta, ma non riescono più a trovare la via del gol, fermati da Tempesti, che para tutto "Lo sport lo conosce - dice solo chi lo fa. Si passa dalle sconfitte, così come da partite come queste. Bisogna sempre mantenere l'equilibrio, quando si vince e quando si perde. Oggi la squadra ha fornito una prestazione di livello altissimo, quest'anno non abbiamo mai giocato a pallanuoto così bene.

Merito dei miei giocatori. Io però devo essere più realista del re e devo già pensare alla gara di domenica".

"Questa vittoria ci voleva - sostiene il difensore Giorgio La Rosa - visto che arriva contro una squadra fortissima e ci proietta in una posizione di classifica importante, ma ora dobbiamo pensare al campionato, perché dobbiamo riprendere il nostro cammino".



