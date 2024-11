Le Sicilia del vino e dell'olio protagonista di Be.Come

La Sicilia, Regione europea della gastronomia 2025, è tra le protagoniste di Be.Come Above & beyond wine, un evento che dal 25 al 27 novembre a Milano si farà portavoce di terroir, vini, oli, aziende, Consorzi di tutela. L'istituto Regionale del Vino e dell'Olio, al servizio della vitivinicoltura e dell'olivicoltura siciliane, approda infatti alla terza edizione di un progetto che abbraccia la cultura del territorio e tutto ciò che vi ruota intorno. Il Radisson Hotel Santa Sofia di Milano sarà la cornice di incontri e condivisioni tra rappresentanti dell'enologia internazionale, buyer e operatori del settore. In quella sede saranno presentati i primi otto itinerari delle 100 Sicilie - Esperienze di Buona Vita che ricalcano i valori identitari delle diverse denominazioni coinvolte nell'isola per disegnare veri e propri percorsi del gusto che da Pantelleria all'Etna, dai monti Iblei all'entroterra nisseno, dagli areali di Mamertino e Faro alle colline del monrealese, dalla città di Marsala fino alla Valle dei Templi, incarnano l'essenza della Sicilia.

"Natura, storia, eccellenze enogastronomiche e stili di vita: la Sicilia è un'isola straordinaria, lo è sempre stata, e negli ultimi anni ha dimostrato una grande forza attrattiva sulla domanda turistica nel segno dell'esperienza e dell'autenticità.

- spiega Giuseppa Mistretta, Commissario straordinario dell'Irvo - Siamo al fianco delle filiere produttive per assisterle in questa evoluzione con un impegno a 360 gradi. Be.Come rappresenta un palcoscenico irrinunciabile per comunicare e supportare questa nuovo slancio, per educarci all'ascolto di linguaggi contemporanei che possano alzare il livello della nostra offerta strategica, per meglio competere con le altre prestigiose destinazioni del vino e dell'olio nel mondo".

Un viaggio nel viaggio che culminerà nella Cena delle 100 Sicilie, dedicata, appunto, agli oli dell'isola e alle cultivar più pregiate: la sera del 26 novembre un percorso multisensoriale guidato dalle mani degli chef emergenti e di successo Gaetano Verde, Riccardo Fazio ed Alen Mangione.



