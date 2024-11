Depurazione: Cordaro, consegnata rete fognaria Porto Empedocle

"Con il completamento della rete fognaria di Porto Empedocle si consente di fare uscire l'agglomerato empedoclino dalla procedura di infrazione, restituendo pienamente l'operatività del sistema. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto anche in funzione dei tempi con cui si è proceduto a eseguire l'opera". Lo ha dichiarato il Sub Commissario nazionale per la Depurazione Toto Cordaro che ha incontrato oggi presso il comune agrigentino il sindaco Calogero Martello, consegnando ufficialmente l'opera.

I lavori realizzati nell'ambito dell'intervento di "Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle" sono stati consegnati a luglio 2022 e completati a luglio 2024.

Successivamente, a metà novembre è stato emesso il certificato di collaudo provvisorio.

Sono stati realizzati circa 6 km di collettori fognari, completi di pozzetti di ispezione e di predisposizione per l'allaccio alle utenze, e due nuove stazioni di sollevamento. Adesso, ad attività completate, si può consentire l'allaccio alla pubblica fognatura e il convogliamento all'impianto di depurazione dei reflui generati da circa 4.000 abitanti delle frazioni Durrueli e Bellavista, a ovest del territorio comunale. Inoltre, è stato anche costruito un nuovo collettore fognario in viale Nettuno e sono stati condotti una serie di importanti interventi di ammodernamento sulla centrale di sollevamento "Lido Azzurro", dimensionata per circa 13.000 abitanti, lavori finalizzati a ridurre il rischio di disservizi e a migliorare l'efficienza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA