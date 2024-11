Comitato chiede certezze per Cardiochirurgia pediatrica Taormina

Il "Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo" sarà in attività all'ospedale San Vincenzo di Taormina, a seguito di una proroga, fino al 31 luglio del 2025. Il Comitato genitori del Ccpm ha espresso per l'ennesina volta preoccupazione in merito alla mancanza di chiarezza e ascolto da parte delle autorità pubbliche sul futuro del reparto di eccellenza. Il Comitato ha chiesto, più volte, un incontro con il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per ricevere chiarimenti sulla recente direttiva ministeriale e sulla sua aapplicabilità.

"Ricordiamo al presidente - scrivono i genitori dei piccoli pazienti - pur certi che non ne abbia bisogno, che nella lettera di proroga del ministero, per la stabilizzazione del centro, si individuava come unica scelta alternativa a Taormina quella di Catania, all'interno del Polo cardiologico del Policlinico.

Scelta assolutamente condivisa dall'Ospedale "Bambino Gesù" che ha già manifestato chiaramente che la collocazione del Ccpm all'interno di un contesto pediatrico sia condizione necessaria e non derogabile per un possibile spostamento del Ccpm.

Chiaramente noi tutti auspichiamo che il centro possa restare a Taormina, visto che i tanti milioni pubblici spesi in questi anni nel centro, sia dal punto di vista strutturale che di formazione per il personale, non vadano vanificati. La sede attuale, è punto strategico per il Mediterraneo, speriamo quindi che il reparto possa essere stabilizzato dove si trova".





