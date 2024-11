Autismo, cena stellata per il centro Tma 3.0 di Siracusa

Grand hotel Timeo e Villa Sant'Andrea, Belmond hotels, Taormina, hanno organizzato uno speciale appuntamento con il gusto e la solidarietà per il 28 novembre prossimo al ristorante Otto Geleng, una Stella Michelin, a sostegno del centro Tma 3.0 di Siracusa, specializzato nel trattamento multisistemico per l'autismo con metodo Caputo-Ippolito.

La cena è a cura dell'executive Chef Roberto Toro che per l'occasione ha ideato due menù degustazione di cinque portate, "Orto" ed "Espressione", con un'esaltazione delle materie prime stagionali più fresche in piatti come il risotto con cavolo nero, anice stellato, pompelmo e tartufo bianco, o l'abanico con castagne, chutney di pera e cime di rapa.

Nell'iniziativa sono coinvolti alcuni ragazzi seguiti dal centro Tma 3.0 che svolgono, in collaborazione con l'Aipd di Siracusa, il progetto Autonomia in armonia. Dopo aver partecipato lo scorso 19 novembre a una lezione di cucina con lo chef Toro e l'executive sous-chef Roberto Lo Conte, i ragazzi del centro potranno vivere in prima persona la cena affiancando il personale in cucina e sala. Il prezzo di 200 euro a persona include il menù degustazione di cinque portate e l'abbinamento di quattro vini selezionati dalla Sommelier.



