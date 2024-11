Al via la prima edizione World Jazz Network Event in Sicily

Ai nastri di partenza la prima edizione del World Jazz Network Event in Sicily che viene realizzata nell'ambito della rassegna "Eventi e Manifestazioni nella Provincia di Palermo" promossa dalla Regione Siciliana - Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo ed in collaborazione artistica con il World Jazz Network, il Bangkok Jazz Festival, Amersfoort Jazz Festival, One Voice - Szczecin Jazz Festival e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group.

L'iniziativa prevede al suo interno un calendario ricco e variegato, distribuito nel territorio di Palermo e provincia, con concerti di musica jazz, marching band in stile New Orleans, concerti di musica classica con interpreti di valore, tributi pop ed una speciale produzione dedicata al Natale con Stefania Brandeburgo e Laura Sfilio.

La rassegna ideata da Fabio Lannino per l'Associazione Culturale Parla Piano, darà vita il 22 e 23 novembre alle ore 20.30 ed il 24 novembre alle ore 18.00 a una tre giorni con concerti jazz al Blue Brass - Ridotto dello Spasimo ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Durante i concerti si alterneranno alcuni ospiti provenienti dall' Olanda, dagli Usa, dalla Polonia e dalla Thailandia insieme a musicisti residenti.

Dopo i concerti, nelle giornate del 23 e 24 novembre alle ore 22.30, in programma jam-sessions rivolte a tutti i musicisti e giovani jazzofili. Il calendario prevede il debutto assoluto in Italia, il 22 novembre alle ore 20.30, della sassofonista Thailandese Pang Sax PackGirl, accompagnata da una band di artisti residenti formata da Salvatore Bonafede al piano, Tommaso B Lannino alle tastiere, Ciccio drummer Foresta alla batteria, Fabio Lannino al basso elettrico e Laura Sfilio alla voce.

Sabato 23 novembre alle 20.30 torna sul palco palermitano Alexander The Hurricane Beets, sassofonista di valore internazionale che ha una consolidata carriera e tutt'oggi rappresenta al meglio il jazz "orange". Ad accompagnarlo il batterista americano Owen Hart, Roberto Macrì al pianoforte e Fabio Lannino al contrabbasso. La prima edizione del World Jazz Network Event in Sicily si chiude domenica 24 novembre alle 18.00 con l'atteso concerto di Dorrey Lyn Liles e Sylwester Ostrowski che si esibiranno sul palco dello storico jazz club palermitano con il loro progetto "One Voice", accompagnati da Sal Bonafede al piano e Fabio Lannino al basso elettrico.





