Weekend a teatro con Giordana, Gleijeses e Gallo

(di Daniela Giammusso) Da Pirandello riletto da Marco Tullio Giordana e Geppy Gleijeses al ritorno di Massimiliano Gallo, fino agli Amori rubati da Dacia Maraini alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo weekend.

TORINO - Un uomo creduto e poi fintosi morto, quando "risuscita" s'accorge che non può essere riammesso nella società ne' nella famiglia. Marco Tullio Giordana e Geppy Gleijeses firmano a quattro mani l'adattamento da uno dei più celebri scritti di Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, del quale il primo è regista e il secondo interprete assoluto all'Alfieri. Dal 21 al 24 novembre.

MILANO - Sono passati quindici anni da quando, nel 2011, Lucia Calamaro realizzava per la prima volta L'origine del mondo.

Ritratto di un interno, raccontando l'attraversamento e la riemersione da uno stato di depressione acuta. Nel 2024 lo spettacolo è tornato in scena, in questi giorni al Teatro Grassi del Piccolo, riadattato alla contemporaneità con Concita De Gregorio, Carolina Rosi e Mariangeles Torres, rispettivamente nei panni di mamma, nonna e figlia. Fino al 24 novembre.

ROMA - E' Una relazione per un'accademia di Franz Kafka diretto e interpretato da Tommaso Ragno, ad aprire il cartellone di Agot 40, la stagione per quarantennale dello storico Argot Studio di Trastevere. In scena la vicenda di Pietro il Rosso, la scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 con un racconto breve su una rivista.

Pietro viene catturato mentre è con il suo branco, lo feriscono due pallottole, una al volto e l'altra all'anca, che lo rende zoppo. Dopo la prigionia, mentre raggiunge l'Europa su una nave, capisce: può imitare bene gli uomini e in questo modo garantirsi una forma di libertà, che lo porterà nei teatri a esibirsi. Fino a quell'invito a tenere una lezione all'Accademia. Dal 21 al 23 novembre; e dal 26 novembre all'1 dicembre.

ROMA - Dalle pagine de L'amore rubato di Dacia Maraini e alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, arriva in scena all'India l'orrore della violenza di genere per svelare la complessità di alcune relazioni tra uomo e donna, in cui l'apparenza affettiva può nascondere una radice di sinistra messinscena. In cartellone, due monologhi per Amori rubati, il progetto composito a cura di Federica Di Martino: Anna con Viola Graziosi e Angela con Federica Restani. Fino al 24 novembre.

NAPOLI - In attesa del ritorno in tv del suo avvocato Malinconico, Massimiliano Gallo è in teatro, mattatore al Cilea di Anni 90'…Noi che volevamo la favola!, ideale sequel del suo Stasera, Punto e a Capo!, dedicato invece al decennio precedente. Ora tocca agli anni di Certe Notti di Ligabue, del Karaoke di Fiorello, di Bim, bum, bam e Non è la Rai, di film come La vita è bella e Forrest Gump. Anni in cui si giocava a Super Mario e si parlava di un mondo da connettere. Gli anni del Viagra, ma anche di Mani Pulite, dell'entrata in politica di Silvio Berlusconi e delle guerre, dal massacro di Srebrenica al genocidio in Ruanda. Dal 21 al 24 novembre e dal 28 novembre all'1 dicembre.

PALERMO - Un americano sbarcato nella Berlino anni '30. Una ragazza inglese dai liberi costumi. E poi il mitico Kit Kat Club. A 50 anni dalla pioggia di Oscar per il film di Bob Fosse con Liza Minnelli, Arturo Brachetti torna nei panni di Emcee in Cabaret, il musical tratto dal romanzo di Christopher Isherwood con le musiche di John Kander, in cartellone al Teatro al Massimo. Regia dello stesso Brachetti e Luciano Cannito. Dal 22 al 30 novembre.



