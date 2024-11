Ultima Generazione interrompe proiezione al cinema per alluvioni

Alcuni attivisti di Ultima Generazione ha interrotto ieri pomeriggio l'inizio di una proiezione al cinema Beltrade di Milano, per chiedere un minuto di solidarietà e firmare per un Fondo Riparazione dopo le alluvioni a Catania e Valencia.

In sei sono salite sul palco della struttura per ricordare ai presenti l'alluvione di Valencia ed episodi analoghi avvenuti in Italia. "Prima che inizi lo spettacolo vi chiediamo di ascoltare - ha detto Cecilia, una delle attiviste - vogliamo chiedervi di prendervi due minuti di riflessione sulle vittime delle alluvioni che ci sono state a Catania e a Valencia.

Potrebbero essere i vostri genitori o i vostri figli e la loro vita adesso è distrutta - ha proseguito - potremmo essere noi i prossimi. È nostra responsabilità agire di fronte a questa ingiustizia".

Le partecipanti all'azione hanno poi chiesto ai presenti di firmare la petizione presente sul sito di Ultima Generazione per chiedere l'istituzione di un Fondo riparazione, poi si sono spostate fuori dal cinema, dove hanno iniziato a parlare con i passanti, spiegando che cos'è il Fondo Riparazione.



