Pallanuoto: Euro Cup; Per Ortigia c'è la sfida più difficile

D'ora in poi ogni punto sarà decisivo. La fase a gironi dell'Euro Cup di pallanuoto entra nel vivo e, nel gruppo B, con il Bvsc a punteggio pieno che ha in tasca il pass per gli ottavi, la corsa alla seconda posizione è ancora aperta: con Ortigia Siracusa e Panionios appaiate a 6 punti e il Vouliagmeni dietro a 3. I biancoverdi vantano il miglior scontro diretto nei confronti del Panionios, che ospiteranno all'ultima giornata. Prima, però, dovranno vedersela con la capolista, domani alla piscina "Paolo Caldarella". Il Bvsc è avversaria di altissimo livello, ma l'Ortigia vista a Recco, in campionato, potrebbe riuscire a metterlo in difficoltà. Senza dimenticare però la sospensione per doping di Bitadze.

"Dobbiamo essere realisti - chiarisce Stefano Piccardo, coach dei siracusani - abbiamo un giocatore in meno nelle rotazioni e dovremo cambiare qualcosa a livello tattico. Bisogna dare il tempo alla squadra di adattarsi a questa mancanza, tutti dovranno essere disposti a collaborare di più e in maniera diversa nello sviluppo del gioco, soprattutto in fase offensiva, perché Bitadze era il nostro punto terminale ai due metri.

Contro il Bvsc dovremo riuscire a difenderci meglio nelle difese 6 contro 6, rispetto a come abbiamo fatto all'andata, e a migliorare la percentuale della superiorità numerica".

Anche il difensore biancoverde Lorenzo Giribaldi ha le idee chiare sul match di domani: "Stiamo lavorando duro e daremo il massimo per portare a casa il risultato. Loro sono una formazione molto attrezzata, sia sul piano offensivo che su quello difensivo, e noi dovremo essere bravi a non disunirci, essere coesi, lavorare da squadra, fare le cose che sappiamo fare meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA