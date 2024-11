Padre e figlia precipitano durante parapendio, feriti

Padre e figlia sono rimasti feriti durante un parapendio per lo schianto contro la struttura metallica dell'ex discoteca Le Cupole, sulla litoranea di Ponente a Milazzo (Messina). A provocare l'incidente, intorno alle 14, sarebbe stata una raffica di vento. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo averli assicurati nelle barelle, i due sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato con due ambulanze, per le prime cure. Il padre è stato trasportato all'ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, viste le gravi lesioni agli arti superiori e inferiori, si è optato per elisoccorso del 118 e il ricovero al Policlinico di Messina.



