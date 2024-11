Nas sequestrano a Palermo 3 b&b abusivi, uno ha 100 posti letto

I carabinieri del Nas hanno sequestrato a Palermo tre b&b abusivi, uno dei quali, nel centro storico, in realtà era un vero e proprio albergo con un rilevante capacità ricettiva: 22 stanze e circa 100 posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti. Nel corso dei controlli i militari hanno sequestrato circa 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità ed elevato sanzioni amministrative per circa 15.000 euro.

Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancanza delle registrazioni per l'avvio delle attività, carenze igienico-sanitarie e strutturali, la presenza di insegne inadeguate, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale e inerenti alla rintracciabilità alimentare e l'ampliamento arbitrario dei locali e della disponibilità dei posti letto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA