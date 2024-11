In garage Catania 2.500 chili di fuochi d'artificio, due denunce

Un deposito abusivo con oltre 2.500 kg di fuochi d'artificio è stato scoperto a Catania dalla polizia all'interno di un garage di un condominio residenziale nei pressi di piazza Risorgimento. Due uomini, di 52 e 66 anni, che ne avevano la disponibilità sono stati denunciati per detenzione illegale di materiale esplodente.

La scoperta è stata fatta durante una mirata azione di controllo predisposta dal Questore per contrastare il fenomeno del commercio illegale di materiale esplodente in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie.

Il materiale esplodente era suddiviso in diversi scatoloni accatastati in modo altamente pericoloso in totale violazione delle disposizioni normative vigenti, tanto da rappresentare un elevato rischio per l'incolumità pubblica.

Il materiale dopo gli opportuni controlli è stato posto sotto sequestro e affidato ad una ditta specializzata per il suo trattamento. Sono in corso ulteriori controlli per verificare la provenienza del materiale sequestrato ed individuare eventuali ulteriori responsabili.



