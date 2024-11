I registi Barbera e Leone vincono il premio Miglior Booktrailer

Il booktrailer "Cenere" realizzato dai due registi ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone, noti per avere lanciato un cannolo nello spazio filmando l'evento, hanno vinto il premio "Miglior Booktrailer" alla XXII° edizione del Trailers Film Fest 2024 Roma, l'unico festival in Italia e in Europa dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica. Il booktrailer tratto dal romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi dal titolo "Cenere", Spazio Cultura Edizioni, è un giallo ambientato in Sicilia. L'evento, con il patrocinio ed il contributo della Direzione Generale per il Cinema - ministero Cultura, Roma Lazio Film Commission e promosso anche da Rai Cultura e Anica, si è svolto per la prima volta a Roma, dopo svariate edizioni a Milano, dove nel 2019 la squadra ennese aveva partecipato al festival con un altro romanzo, "Il tappeto", sempre di Baldi, che attualmente è sindaco di Gagliano Castelferrato, vincendo anche allora il primo premio.

Il booktrailer con la regia di Antonella Barbera e Fabio Leone, la colonna sonora di Giacomo Cuticchio, vede la partecipazione dell'attore Turi Amore e la voce narrante di Niccolò Gagliardi.



