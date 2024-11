Spumanti dell'Etna,a Catania evento su bollicine del vulcano

Spumanti dell'Etna, la rassegna che celebra il territorio etneo e le eccellenze spumantistiche siciliane, torna a Catania con la sesta edizione dal 29 novembre al 1 dicembre. Per tre giorni, le migliori etichette di spumanti metodo classico del vulcano saranno protagoniste, affiancate da eccellenze gastronomiche e da rinomati chef siciliani. Obiettivo fare scoprire la ricchezza e unicità del territorio in un viaggio tra sapori, storia e tradizioni. La chiusura della manifestazione sarà al Museo & Fashion di Marella Ferrera a Catania.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, è organizzata dall'associazione Spumanti dell'Etna in collaborazione con Scirocco e la Fondazione italiana sommelier Bibenda.

Il programma prevede oltre ai consueti banchi di assaggio, degustazioni, talk show e visite in cantina, anche performance culturali e cene stellate. "Vogliamo unire il vino alla storia e alla cultura del nostro territorio - spiega Francesco Chittari, presidente dell'associazione - Spumanti dell'Etna esalta non solo il valore economico, ma anche quello culturale dei vigneti etnei e dei produttori etnei".

L'avvio la sera del 28 novembre con la cena "L'Etna guarda il mare" al ristorante Gelsonero, poi. l'indomani, visite a cantine, degustazioni alla cieca e incontri con esperti del settore. Gli appuntamenti del venerdì si svolgeranno da Tenute Nicosia in cui è prevista una degustazione di Blanc de blancs siciliani, un talk sulle bollicine siciliane e banchi d'assaggio con street-food a cura di Osteria Nicosia. Il 30 novembre in cantina da Gambino a Linguaglossa, la giornata proseguirà con una degustazione di spumanti rosati e un talk sulla bellezza dell'Etna, guidato da esperti del settore e si concluderà con la cena al ristorante stellato Coria di Catania, dove gli spumanti saranno serviti in bottiglie magnum. Il 1 dcembre degustazione di spumanti da uve a bacca nera la mattina alla Cantina La Contea, per concludersi in serata Museum & Fashion di Marella Ferrera con gli spumanti delle cantine, i piatti degli chef in show cooking e i produttori di eccellenza. Parte del ricavato dell'evento Spumanti dell'Etna sarà devoluto all'associazione Meter di don Fortunato Di Noto.



