Sac, lavori per nuova pista aeroporto, scalo chiuso di notte

A partire dal 31 marzo 2025 e fino al 30 ottobre 2025, con una breve interruzione ad agosto, la pista dell'aeroporto di Catania sarà chiusa dalla mezzanotte alle sei del mattino per consentire lo svolgimento dei lavori di interramento della linea ferroviaria, propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo del piano di sviluppo dello scalo. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i servizi a terra, parlando di "intervento strategico e ambizioso che conferma la centralità dello scalo etneo nel panorama aeroportuale nazionale e internazionale, reso possibile grazie ai i fondi del Pnrr".

"Desidero esprimere la nostra sincera gratitudine al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e all'Enac per il loro continuo supporto e l'attenzione rivolta all'aeroporto - ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac - un ringraziamento particolare va a Rfi per aver permesso la riprogrammazione dei lavori e al deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, per il suo sostegno".

"Il progetto - spiega la Sac - è stato concepito con la massima attenzione per minimizzare ogni possibile impatto sull'operatività dello scalo e sul servizio offerto ai passeggeri. L'esecuzione dei lavori nelle fasce orarie notturne testimonia infatti l'impegno dell'aeroporto, di Rfi e delle Istituzioni coinvolte a limitare disagi e a contenere le interferenze che le lavorazioni determinano sulla continuità del servizio. L'ampliamento e l'ammodernamento dell'aeroporto - prosegue la nota della Sac - rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture del Sud Italia, aumentando l'attrattività dello scalo per le compagnie aeree e migliorando l'esperienza dei passeggeri. Questo progetto è un esempio concreto di come la sinergia strategica tra due gestori di infrastrutture pubbliche di trasporto favorisca la crescita economica e la competitività del territorio".



