Rifiuta Tso e si barrica a casa con bombole gas, irruzione Ps

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno fatto irruzione in un appartamento in una zona centrale della città per convincere un 75enne a farsi sottoporre a un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). L'uomo si era barricato in casa con la minaccia di fare esplodere quattro bombole di gas gpl. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno escluso la presenza di gas nell'aria dell'appartamento agenti delle Volanti hanno fatto irruzione in sicurezza. Il 75enne si è 'arreso' soltanto dopo la minaccia dell'uso del Taser. L'uomo è stato affidato alle cure mediche del 118.



