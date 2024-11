Violenza sessuale di gruppo, arrestato dopo condanna

Carabinieri della stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato per violenza sessuale di gruppo un 34enne con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nei suoi confronti la Procura di Siracusa aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione dopo che l'uomo era stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, con sentenza passata in giudicato. Secondo l'accusa, il 34enne, nel 2013, ancora ventenne, durante una festa di compleanno aveva molestato una coetanea mentre un altro ragazzo filmava la scena con il telefono. La vittima era riuscita a chiedere aiuto ad altri giovani presenti che erano intervenuti in suo soccorso. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere.



