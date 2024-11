Pallanuoto: A1; Ekipe Orizzonte, tour de force in 5 giorni

Non ci sono pause per la capolista del campionato di A1 di pallanuoto, Ekipe Orizzonte Catania. Le etnee domani saranno impegnate nell'anticipo della sesta giornata, facendo visita al Rapallo, altra formazione ligure, come il Bosgliasco regolato piuttosto agevolmente sabato scorso.

La parola d'ordine nello spogliatoio della squadra allenata da Martina Miceli è non sottovalutare l'avversaria di turno e non pensare troppo all'impegno internazionale di sabato prossimo, ovvero la terza gara stagionale (le prime due sono state vinte) in Champions League, avversarie le spagnole del Sant Andreu.

"Quella di domani - dice Aurora Condorelli, portiere e numero 13 dell'Ekipe Orizzonte - sarà un'altra partita fondamentale per dimostrare soprattutto a noi stesse che tutto il lavoro e i sacrifici che stiamo facendo stanno dando dei buoni frutti.

Stiamo crescendo giorno dopo giorno, tutte insieme, e ne siamo molto felici. Certamente contro il Rapallo sarà una bella partita, la loro è una buona squadra e non vediamo l'ora di affrontarla. Poi penseremo subito al match di Coppa".



