La Spina confermato presidente Unione Nazionale Pro Loco

Antonino La Spina, 54 anni, siciliano, è stato riconfermato per acclamazione Presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco Unpli dai delegati delle 6400 Pro Loco riunitesi il 16 e il 17 novembre in assemblea a Roma. Al suo terzo mandato alla guida di una delle associazioni non profit più grandi in termini di numeri di manifestazioni, eventi organizzati sul territorio italiano e ore di volontariato Antonino La Spina è riuscito ad accreditare l'Unpli verso le istituzioni e le altre realtà del terzo settore come un attore strategico.

"È un onore essere portavoce in Italia e anche all'estero della missione di 6400 Pro Loco, oltre 1 milione di soci e più di 500 mila volontari - ha commentato La Spina - Un patrimonio immenso di valori e persone. I volontari e i soci dell'Unpli dedicano più di 25 milioni di ore del proprio tempo agli eventi, ai progetti e alle manifestazioni che organizziamo in Italia, che sono 110 mila e attraggono quasi 90 milioni di visitatori. Ma la soddisfazione più grande è quella di trovare in ogni comune in cui siamo presenti l'affetto della gente".

Antonino La Spina inizia il suo percorso nel mondo delle Pro Loco a soli vent'anni, con l'iscrizione alla sede di Sant'Alfio, di cui diventa presidente dopo 4 anni. La sua esperienza prosegue a livello provinciale e regionale fino al 2016, quando conquista la presidenza nazionale, guidando l'associazione anche negli anni più difficili della pandemia con lo stop degli eventi e delle manifestazioni.



