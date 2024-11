"Il mio canto libero. L'Eredità di Luigi Einaudi" a Palermo

La Fondazione Luigi Einaudi e la associazione Popsophia presenteranno, domani, martedì 19 novembre, alle ore 10:00 al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, lo spettacolo dal vivo "Il mio canto libero. L'Eredità di Luigi Einaudi". Con brani musicali, letture e la proiezione di spezzoni di celebri film, la rappresentazione sarà incentrata sul tema della libertà ed è pensata per un pubblico giovane, con l'obiettivo di appassionare chi non conosce la figura dell'illustre statista.

"Quello che presentiamo a Palermo, in anteprima nazionale, non è uno spettacolo per celebrare il passato", spiega il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Cangini, "ma per offrire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare il presente e costruire il futuro".



