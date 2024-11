La procura di Palermo ha disposto il sequestro dell'ascensore precipitato nella palazzina in via Mura di San Vito, nel rione Capo. Sono intervenuti gli agenti della scientifica che per ore hanno eseguito i rilievi sull'impianto che sarebbe stato realizzato artigianalmente da un componente della famiglia che fa il fabbro. Fino a tarda notte i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA