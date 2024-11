Pallamano: Euro Cup; Pari con l'Urbin Gniezno, Erice fuori

Bisognava vincere con tredici reti di scarto per superare i sedicesimi di Euro Cup di pallamano, ma l'Handball Erice non è andata oltre un 26-26 casalingo che certifica l'eliminazione dalla competizione continentale. Contro l'Urbin Gniezno le siciliane erano sotto di 6 gol a fine primo tempo, ma dopo un grandioso secondo tempo sono state capaci di pareggiare i conti. Una reazione d'orgoglio che non è bastata per conquistare gli ottavi, ma può diventare un volano per il campionato, dove le Arpie sono prime in classifica a punteggio pieno.

In campo le polacche si sono dimostrate più potenti fisicamente e più attrezzate tecnicamente. Hanno patito l'Handball Erice solo nei primi minuti, quando erano sotto 3-1, poi alla distanza sono venute fuori, dominando prima dell'intervallo. Le padrone di casa hanno sfoggiato un gran carattere nella ripresa, ma è bastato solo per pareggiare. Protagonista Lucia Dalle Crode, ala sinistra appena tesserata, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana: "Era la mia prima partita con una squadra italiana, sono molto contenta per la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Adesso, dobbiamo concentrarci sul campionato italiano e dare il meglio di noi".



