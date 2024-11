Imprenditore, 'sicurezza tema fondamentale per ascensori'

"Il cedimento dell'ascensore avvenuto la scorsa notte a Palermo è un caso limite. In base alle prime informazioni non sarebbe un impianto omologato e collaudato, soggetto a manutenzione da parte di una ditta accreditata. Ma rappresenta comunque una spia d'allarme in un settore dove ancora non c'è la giusta sensibilità su un tema fondamentale: la sicurezza". A commentare l'incidente di Palermo, dove un ascensore costruito artigianalmente è precipitato dal secondo piano causando cinque feriti tra cui una donna in grave condizioni e tre bambini, è l'imprenditore Salvatore Nasca, co-fondatore del "Consorzio per l'Italia", organismo no profit al quale aderiscono oltre 120 imprese del settore ascensorista.

"Quando si sale in auto si vuole sapere chi è il conducente - sottolinea Nasca - Non si ha la stessa sensibilità quando si sale in ascensore. Sono un mezzo di trasporto, utilizzato ogni giorno da milioni di persone. Ma gli ascensori sono poco considerati anche se l'Italia ne ha un milione ed è seconda al mondo dopo la Cina per numero di impianti presenti su tutto il territorio nazionale. Oltre 500mila dei quali sono però vetusti". E' questo lo spirito con cui Salvatore Nasca, amministratore della Ematic di Isola delle Femmine in provincia di Palermo (azienda che ha tra le altre cose costruito i quadri di manovra per gli ascensori del Mose di Venezia) ha deciso di avviare un programma di rinnovamento e modernizzazione del settore con la costituzione del Consorzio per l'Italia "organismo no-profit, che si prefigge di far raggiungere al nostro Paese gli stessi standard già ottenuti dalla maggioranza delle altre nazioni europee relativamente al tema della sicurezza ed efficienza del parco ascensori, migliorando la qualità della vita degli utilizzatori".

"Bisogna puntare molto sull'informazione e fare comprendere quanto sia importante l'aspetto della sicurezza quando si usa un mezzo di trasporto così tanto utilizzato a volte gestito con troppa superficialità - conclude Nasca - Eppure le responsabilità degli amministratori di condominio, delle aziende che si occupano delle manutenzioni e degli stessi proprietari degli immobili sono elevate. Ma tanti non lo sanno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA