Porto di Trapani, in aumento il traffico crocieristico

Nel 2025 si prevede l'arrivo al porto di Trapani di circa 25 mila passeggeri di 58 navi di 17 differenti compagnie armatrici con un incremento del 45 per cento rispetto ai 40 di quest'anno. Sono i numeri che il presidente dell'autorità portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti ha comunicato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla stazione marittima.

Quest'anno cinque nuove compagnie hanno scelto Trapani come destinazione: Plein Cup con la MS Hamburg, Crystal Cruises con Crystal Serenity, Antarctica Cruises con Sylvia Earle, Phoenix Reisen con Deutschland e Regent Seven Seas Cruises con Seven Seas Mariner. Molte delle navi, che arriveranno da marzo a dicembre, rientrano nel segmento del lusso. Continuano, intanto, i lavori per il dragaggio del porto che si dovrebbero concludere nel mese di aprile. In questi mesi sono stati trovati molti ordigni bellici e proiettili che sono stati fatti brillare . "L'opera, sostenuta da fondi del Pnrr, è significativa non solo dal punto di vista economico, ma anche simbolico - ha detto Monti - Il dragaggio, portando la profondità dei fondali a -11, permette l'ingresso a navi da crociera di dimensioni maggiori, aumentando il volume di traffico crocieristico e favorendo così il turismo e l'economia locale. Ma è anche il segnale della volontà della città di puntare su un turismo sostenibile e di qualità, capace di attrarre visitatori di fascia alta interessati alle ricchezze".

"L'andamento del traffico crocieristico a Trapani - ha detto il direttore generale della West Sicily Gate Antonio Di Monte - è destinato a registrare un significativo incremento nel 2025.

Il nostro intento è quello di integrare il porto alla città. La prossima tappa sarà l'avvio dei lavori del waterfront per cambiare davvero il volto della città". Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il sindaco Giacomo Tranchida, il comandante della Capitaneria di porto, Guglielmo Cassone, l'assessore al Turismo e alla Cultura e presidente del Distretto turistico Sicilia occidentale, Rosalia D'Alì, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, Nicola Adragna del comitato di gestione dell'Autorità del Mare di Sicilia occidentale.



