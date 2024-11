Pallamano: Euro Cup; Erice, serve un'impresa per gli ottavi

Ribaltare un destino che sembra già scritto, è il primo ostacolo vero per la capolista del campionato italiano, che ha vinto sette partite su sette.

L'Handball Erice dovrà firmare un'impresa domani, per superare i sedicesimi di Euro Cup di pallamano, nella gara di ritorno contro l'Urbis Gniezno. Le polacche, all'andata, hanno vinto 30-18: significa che al palazzetto "Pino Cardella" di Erice le Arpie, nei sessanta minuti regolamentari, dovranno imporsi con tredici reti di scarto per passare il turno; in caso di parità, cioè se Erice vincesse segnando dodici gol più delle avversarie, si procederebbe con cinque tiri da "sette metri" a testa, andando a oltranza in caso di ulteriore parità.

"All'andata - osserva Ignacio Aniz Legarra Iñaki, tecnico dell'Handball Erice - si è evidenziata la differenza netta fra il livello del campionato polacco e il nostro, anche a livello di ritmo e di competitività. Abbiamo sofferto la differente fisicità. Siamo consapevoli di aver commesso degli errori, abbiamo un solo obiettivo: giocare la miglior partita possibile e provare in ogni modo a vincere".

Gli fa eco il capitano della squadra.

"In Polonia - fa notare Lorena Benincasa -non si è certo vista la migliore versione della nostra squadra. Anzi, direi che abbiamo fallito proprio la gara. Siamo animate da uno spirito molto positivo e cercheremo di compiere questo miracolo sportivo. Per riuscirci, però, avremo bisogno anche del nostro pubblico. Noi ci crediamo".



