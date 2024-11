Caso doping nella serie A1 di pallanuoto: si tratta di Andria Bitadze, giocatore georgiano dell'Ortigia Siracusa, risultato positivo al clostebol. Bitadze è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping "per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: Clostebol metabolita). Il controllo è stato disposto da NADO Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA