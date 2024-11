Anci, grazie a Unicredit per avere applicato art. 37 Statuto

"Anche noi vogliamo unirci ai ringraziamenti che il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha rivolto al responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino, per avere, per il settimo anno consecutivo, deciso spontaneamente di versare la quota parte del reddito prodotto in Sicilia nelle casse della Religione Siciliana anziché in quelle dello Stato così come previsto dall'art. 37 dello Statuto Siciliano". Così Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia. "Per la stessa ragione - aggiungono Amenta e Alvano - invitiamo tutti i sindaci siciliani ad esprimere il proprio ringraziamento al direttore della filiale di Unicredit presente sul proprio comune. La cifra pari a 82,7 milioni di euro incassati da una sola azienda fa comprendere bene quali entrate potrebbero arrivare alla Regione Siciliana, se tutti coloro che sono tenuti a farlo in base all'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana versassero le imposte in Sicilia. Evidenziamo che ciò avverrebbe senza ripercussioni negative sulla complessiva tassazione per le imprese".

"Il ringraziamento ad Unicredit è doveroso - conclude il presidente Amenta - anche per il fatto di essere riuscita da sola a rompere un "tabù" che durava da decenni: quello della "impossibilità" di applicare il nostro statuto autonomista. Oggi sappiamo che se si è riusciti ad incassare questo tributo da uno lo si può riscuotere, dopo questi sette anni, anche da tutti gli altri - banche e tutte altre imprese che versano l'Ires - che attualmente lo versano allo Stato. Nell'ambito del non sempre proficuo dibattito sull'autonomia differenziata e sulla recente decisione della Corte Costituzionale, ci domandiamo quando anche tutte le altre imprese come UniCredit verseranno la quota parte di Ires prodotta nelle casse della Regione? Mi chiedo a quanto ammonterebbero le entrate complessive per la Regione se anche le altre imprese versassero alla Sicilia?".





