Sindaco di Montevago, finanziate opere pubbliche per 18 milioni

"Sono state finanziate a Montevago opere pubbliche per circa 18 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, siamo pronti a partecipare ad altri bandi con progetti esecutivi già approvati per circa 4 milioni di euro".

Lo afferma in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che ieri ha presentato la relazione annuale che sarà pubblicata anche sul sito istituzionale del comune.

"Si tratta di finanziamenti significativi - ha sottolineato il sindaco - destinati alla realizzazione e alla riqualificazione di importanti spazi pubblici, risultati raggiunti grazie a un lavoro di squadra che va avanti ormai da anni e che vede quotidianamente impegnati amministratori, dirigenti e dipendenti comunali per non perdere le opportunità di finanziamento utili a migliorare e ammodernare il nostro paese".

Ad aprire l'elenco le opere completate sono fra l'altro i lavori di catalogazione e restauro della ex chiesa Ss Pietro e Paolo nel vecchio centro e della ex chiesa santissimi Pietro e Paolo.





