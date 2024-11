Pd: iniziativa promossa da PopDem a Palermo

Un'iniziativa promossa da PopDem (Popolo democratico) che punta a creare "un fronte unitario progressista, ambientalista e femminista" si svolgerà a Palermo il prossimo 23 e 24 novembre alle Terrazze del Sole.

"Un modo - si legge in una nota - per raccogliere la sfida lanciata dalla segretaria del partito Democratico, Elly Schlein per la costruzione di un ponte tra le energie interne al Pd e chi, dall'esterno, vuole ritrovare un luogo di appartenenza comune. L'obiettivo è quello di costruire partecipazione politica, oltre ogni logica di schieramento e di pura autoconservazione politica".

"La sfida che lanciamo - spiega Mari Albanese, componente dell'Assemblea Nazionale del Pd - è entusiasmante: uscire fuori dalle stanze del partito per aprirci alle tante realtà che animano la vita politica della città di Palermo e della nostra terra. Un campo aperto dove poter costruire buone prassi a partire da esperienze importanti nel campo dell'associazionismo, dei sindacati, delle professioni. Immergerci nella realtà, tracciare un nuovo percorso che possa aiutarci a renderci riconoscibili nei luoghi di lotta e di impegno".

Tra le questioni che saranno al centro di altrettanti tavoli tematici: sanità, lavoro, scuola, diritti, politica industriale e antimafia sociale.

"Desideriamo proporre un metodo di lavoro partecipato e inclusivo - aggiunge Vincenzo Fasone (segretario di circolo e firmatario del manifesto PopDem - capace di valorizzare il contributo di ognunə. Desideriamo contribuire alla creazione di una comunità aperta in grado di leggere i bisogni odierni e proporre adeguate soluzioni. Desideriamo attivare la partecipazione popolare attraverso la piena condivisione delle scelte nel più ampio dibattito plurale. Servono metodi e paradigmi nuovi".

Saranno presenti il Vicepresidente del gruppo Pd al Senato Antonio Nicita, la deputata Giovanna Iacono, oltre ai componenti della segreteria nazionale del partito Peppe Provenzano, Marco Furfaro e Antonio Misiani.



