"Don Giovanni" inaugura stagione teatro Pirandello Agrigento

Il Teatro Pirandello di Agrigento è pronto ad accogliere il pubblico per l'inaugurazione della sua nuova stagione concertistica. Sabato 16 novembre alle ore 21 andrà in scena la prima performance del progetto Il Conservatorio a Teatro con il 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart. L'opera, che segna l'inizio della Stagione 2024/25, sarà diretta dal Maestro Sergio Alapont, mentre la mise en espace sarà curata dalla regista Stefania Bonfadelli.

Il cast vedrà protagonisti Filiberto Bruno nei panni di Don Giovanni, Anton Langeman come Commendatore, e Martina Mazzola nel ruolo di Donna Anna, insieme a Samuele Di Leo (Don Ottavio), Giuliana Consiglio (Donna Elvira), Antonino Arcilesi (Leporello), Chuhao Zheng (Masetto) e Sara Semilia (Zerlina). A loro si aggiungono l'Orchestra e il Coro del Conservatorio 'Arturo Toscanini' di Ribera con la direzione musicale di Sergio Alapont e la collaborazione di un team di esperti, tra cui il Maestro del Coro Alberto Maniaci e il Vocal Coach Filippo Adami.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di musica e opera di vivere un'esperienza emozionante e coinvolgente in un contesto prestigioso. Per gli studenti sono disponibili biglietti e abbonamenti a prezzi ridotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA