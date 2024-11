Un milione e 200 mila euro per progettazione porto Marsala

Con un milione e 200 mila euro, la Regione ha finanziato la progettazione per i "Lavori di messa in sicurezza del Porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale/extra portuale". Progettazione già aggiudicata, lo scorso anno, a un raggruppamento di imprese di Roma con cui, adesso, è stato firmato il contratto. Si tratta di lavori, ancora da finanziare, per i quali si prevede una spesa di circa 60 milioni di euro.

La firma del contratto di progettazione, spiega una nota del Comune di Marsala, "chiude un iter avviato a gennaio 2021, in coincidenza dell'incontro a Marsala del sindaco Grillo con l'allora presidente della Regione Nello Musumeci.

Quell'occasione fu il primo passo di avvicinamento verso la realizzazione del Porto di Marsala - un'opera pubblica strategica attesa da decenni - che Musumeci definì 'una priorità assolutamente necessaria allo sviluppo della città, su cui occorre accelerare perché l'opera diventi realtà e per la quale la Regione è disponibile ad elaborare un progetto e investire i 60 milioni occorrenti'. Finalmente, la progettazione dell'opera è realtà".

Nel frattempo, sono stati avviati i lavori per il Waterfront 1 e 2 ed i servizi di sicurezza dello scalo portuale. "Marsala - conclude la nota - potrà così raggiungere il traguardo strategico più importante per il futuro della città". In precedenza, la Regione aveva finanziato, con circa 700 mila euro, la progettazione esecutiva per il prolungamento e il completamento del "molo di Levante". Un progetto da quasi 20 milioni di euro. Adesso, si spera in un intervento molto più consistente, con dragaggio dei fondali, attualmente troppo bassi per consentire l'ingresso alle grandi navi, e la realizzazione di nuove banchine.



