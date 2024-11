Ponte Stretto: Ingv, "istituto estraneo a studi sismici"

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in merito a notizie stampa circolate in questi giorni circa studi sismici sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto, ribadisce in una nota "di essere totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell'Ingv, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori".

L'Ingv chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra, un "Accordo di Collaborazione scientifica", il cui allegato Tecnico "specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell'accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell'Ingv, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Istituto sul loro contenuto e utilizzo".

"Pertanto - conclude la nota -, l'Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell'Ingv, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall'accordo".





