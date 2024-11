Pallanuoto: Euro Cup; Ortigia ad Atene per ipotecare ottavi

L'Europa per dimenticare sconfitte e infortuni rimediati in campionato. Domani l'Ortigia Siracusa di pallanuoto scenderà in acqua ad Atene contro il Vouliagmeni, nel match valido per la quarta giornata, prima di ritorno, del group stage B di Euro Cup. Contro i greci, che all'andata i biancoverdi hanno sconfitto 16-15 a Siracusa, i biancoverdi possono fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi. La squadra di Piccardo, a quota 6 punti, seconda in classifica, e con un successo in Grecia, oltre a tagliare fuori il Vouliagmeni (resterebbe ultimo a zero punti), potrebbe ipotecare la qualificazione, specie se il Panionios (terzo a 3 punti) perdesse in casa della capolista Bvsc (9 punti).

I biancoverdi, che in campionato vivono un momento di difficoltà, anche a causa dei tanti problemi fisici che hanno quasi sempre impedito di schierare la formazione al completo, cercano riscatto in Europa, dove finora hanno fatto un buon percorso.

"Credo che stavolta ci saranno meno di trentuno gol - sottolinea Stefano Piccardo, coach dell'Ortigia - e che dovremo avere maggiore accortezza difensiva per non prendere tante reti come all'andata. Questo è un gruppo che, dal punto di vista della voglia, ha dimostrato di essere sempre presente. Poi, si può essere suffragati dai risultati o meno, ma questo gruppo è sempre stato sul pezzo. Abbiamo voglia di rivalsa, certo, ma soprattutto vogliamo fare una gara di alto livello, perché veniamo da due partite che, per vari motivi, non abbiamo giocato come avremmo voluto. Quello del Vouliagmeni è un campo molto caldo, ma noi dobbiamo ritrovare fiducia in noi stessi".





