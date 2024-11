Maltempo, interventi dei vigili del fuoco nel Catanese

Sono stati 30 gli interventi effettuati dalla mezzanotte alle 8 di stamane per il maltempo nel Catanese dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania. Venti quelli ancora in corso, riguardanti soccorso a persone, danni d'acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli. I pompieri sono intervenuti sull'autostrada A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre per prestare soccorso ad automobilisti bloccati. I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Linguaglossa.

E' stato richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza ed al Comando di Siracusa sono stati inviati Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al per garantire supporto operativo alle squadre locali. Ad Acireale i pompieri sono intervenuti per il crollo di un muro perimetrale in via G. La Pira. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone



