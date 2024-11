All'azienda Boniviri il IV Premio Economia del futuro

E' l'azienda Boniviri la vincitrice della IV Edizione del Premio Economia del Futuro promosso dal Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy, che si propone di dare un riconoscimento ai migliori esempi di sostenibilità, ambientale e sociale, come sfida per il futuro dell'economia di mercato. L'annuncio e il conferimento si stanno svolgendo stamani al Palazzo della Triennale di Milano, con Riccardo Illy, Elsa Fornero e Annamaria Testa, che dialogheranno sull'Economia del futuro.

La Boniviri è una azienda fondata nel 2020 da un gruppo di giovani siciliani, "esempio coraggioso di economia del futuro", che ha l'obiettivo di sostenere la prosperità delle piccole aziende agricole italiane e ha creato la dispensa di prodotti sostenibili, salutari e di eccellenza. Unisce in una rete le imprese agricole, aiutandole a migliorare le pratiche agricole in ottica di qualità e sostenibilità, attivando opportunità di crescita, di networking e di conoscenza, commercializzando i prodotti alimentari sotto un unico brand che rappresenta l'eccellenza della filiera.

"Il progetto Boniviri si distingue per il grande potenziale del modello di business, ad elevata scalabilità, con il possibile coinvolgimento di altri produttori, anche in territori diversi, e l'allargamento dell' offerta a nuovi consumatori, anche in nuovi mercati, inclusi quelli esteri", riporta una nota del PdG. Boniviri è una società benefit certificata B Corp.

Secondo Riccardo Illy, l'azienda vincitrice è "una realtà imprenditoriale che rappresenta pienamente i valori di cui vogliamo essere promotori" e "rispecchia il ruolo fondamentale che le nuove generazioni sono chiamate a svolgere nel delineare il futuro".



